Kafaları karıştıran Diriliş Ertuğrul fotoğrafı internete sızdı

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TRT'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.

Diriliş, Osman Gazi olarak devam edecek

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.

İnternete sızan fotoğraf, kafaları karıştırdı

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.