Edis, hayranını affetti

Şarkıcı Edis, sosyal medyada kendisine sinkaflı küfür eden hayranını savcılığa şikayet etti.

Küfürbaz hayran, 17 yaşında bir kız çıktı. Genç kızın babası Edis'e kızını affetmesi için ricada bulundu.



Popçu Edis, 21 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Popçu, sosyal medya üzerinden sinkaflı sözlerle tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını bildirdi. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda, sosyal medya kullanıcısı Nilgün Ö.'ye ulaşıldı. 17 yaşındaki genç kız, babası ile birlikte ifade verdi. Baba Mustafa Ö., Edis'e kızını affetmesi için ricada bulundu. Edis, şikayetinden vazgeçti, dosya kapandı.