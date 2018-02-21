Gülben Ergen ve Erhan Çelik adliyede ifade verdi.

Şarkıcı Gülben Ergen’in 'Seda ve Uğur’la' isimli televizyon programına bağlanarak, eski eşi Erhan Çelik’in çocuklarının mahrem fotoğraflarını paylaştığını söylemesinin ardından açılan soruşturma kapsamında, Gülben Ergen ve Erhan Çelik’in geçtiğimiz hafta adliyeye giderek ifade verdiği öğrenildi.

Şarkıcı Gülben Ergen'in 13 Ekim 2017 tarihinde ‘Seda ve Uğur'la’ isimli televizyon programına telefonla bağlanarak, eski eşi Erhan Çelik'in çocuklarının mahrem fotoğraflarını paylaştığını söylemesinin ardından başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Erhan Çelik ve Gülben Ergen'in birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine, Kartal'daki Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in geçtiğimiz hafta adliyeye giderek soruşturma savcısına ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Erdoğan'ın da adliyeye giderek ifade vereceği belirtildi. Soruşturmada Gülben Ergen, Erhan Çelik ve Mustafa Erdoğan'ın ‘müşteki şüpheli’ olduğu bilgisine ulaşıldı.

MUSTAFA ERDOĞAN’I ZOR TUTTUM

Gülben Ergen programda, Erhan Çelik'in Instagram'da paylaştığı fotoğraflar nedeniyle Mustafa Erdoğan'ın çileden çıktığını söylemiş ve “Çocuklarımın bende dahi olmayan mahrem fotoğraflarını paylaştı. Çocuklarımın babasını zor tuttum. Ne demek benim çocuklarımın banyodaki fotoğraflarını yayınlamak” diye konuşmuştu.