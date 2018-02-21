Çukur'da Vartolu öldü mü? Çarpıcı tüyolar

Çukur diziyle ilgili köşe yazan Habertürk yazarı Esin Övet, "Vartolu ölmez, ben size söyleyeyim. Öyle bir yerden çıkar ki hepimiz şaşırırız ve 'Çukur' da bu yıla damgasını çok büyük vurur" ifadelerini kullandı.

İşte Esin Övet'in bugünkü yazısından bir bölüm;

Önceki gün yine 'Çukur'a kilitlendik. Pazartesi günleri inanın sokaklar, mekânlar bomboş. 'Çukur' günü ilan edildi resmen. Kiminle konuşsam "Çukur"dayım diyor. Hatta evlerde 'Çukur' partileri yapılmaya başlandı. Birçok kişi "Hadi bende toplanalım, 'Çukur' izleyelim" diyor.

Ben bu hafta tam konsantre olmak için yalnız izledim. Önemli bir bölümdü. Vartolu Sadettin'nin tabutunu gördük mü gördük. Ama bu iş daha burada bitmez. Vartolu ölmez, ben size söyleyeyim. Öyle bir yerden çıkar ki hepimiz şaşırırız ve 'Çukur' da bu yıla damgasını çok büyük vurur.