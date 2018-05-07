Özpirinçci'nin yeğenine bakıcı istismarı

FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, kişisel Twitter hesabından, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıkladı ve yardım istedi.

FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, kişisel Twitter hesabından, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıkladı ve yardım istedi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, resmi Twitter hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bakıcının kaçtığını açıkladı. Özpirinçci, kaçan bakıcının bulunması için yardım istedi.

İşte, Özge Özpirinçci'nin Twitter'dan yaptığı o açıklama:

"2 yasindaki yegenimin bakicisi tarafindan istismara ugradigi kamera goruntulerinden ortaya cikti ve bakici kacti! Lutfen onu bulmamiza yardimci olun. Bu kadinin acilen yargi onune cikarilmasi gerekiliyor! Bir sonraki retweetledigim tweette bilgileri gorebilirsiniz."