Jelena yenge önce yatakta sonra ayakta!

Ülkesinde tanınmış bir şarkıcı olan Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa verdiği bir konser öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı cesur paylaşımlarla haber olmayı başaran Jelena kısa bir süre önce Demet Akalın’la ufak çaplı bir polemik yaşamıştı. Akalın’ın imajına yaptığı göndermeye çarpıcı bir yanıt vererek ‘Ben bu imajı sen doğmadan önce de kullanıyordum’ şeklinde cevaplayan Jelena bu defa sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

Üzerinde dolar baskıları olan seksi bir kıyafet giyen Jelena yenge, sahneye çıkmadan önce kıyafetiyle verdiği pozları hesabından paylaştı.

İlk olarak yatakta uzanırken çekilmiş bir kareyi paylaşan Jelena, sonrasında kıyafetinin detaylarını da paylaşmayı ihmal etmedi.