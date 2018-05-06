Bayhan'ın içinde 'İnce' geçe şarkısı yeniden gündemde

Katıldığı yarışma programı ile ünlenen ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Bayhan şimdilerde yeniden gündemde...

Kısa bir süre önce kendisine ağır göndermelerde bulunan Deniz Seki ile sarılarak objektifler karşısında bir barışa imza atan Bayhan’ın adı şimdilerde de sosyal medyada konuşuluyor. Şarkıcının 10 yıl önce yazdığı şarkı, Muharrem İnce’nin Başkanlık yarışına aday olduğunu açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi.

Deniz Seki'ye ilk tebrik Bayhan'dan

‘İNCE’DEN BAYHAN

Şarkıcının nakaratında geçen ‘ince’ kelimeleri üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekerken şarkının sözleriyse şöyle: “Çek o zehirli dilini‚ yargısız infaz ceddini… O nazik kalbini kırarım inceden.

Aynaya bak gör kendini‚ renkli kokuşmuş maskeni… Sırtındaki kefenini gör tövbe et inceden, Güneş doğar gelir zaman hodri meydandan… Anlamazsan bu caz yeter sana inceden”