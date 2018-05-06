‘Acemi Cadı’ dizisiyle tanınan oyuncu Merve Boluğur, sonrasında yer aldığı yapımlarla kariyer basamaklarını hızla tırmandı… 2015 yılında şarkıcı Murat Dalklıç’la evlendikten sonra oyunculuk sektöründe fazlaca görünmeyen Boluğur, sadece iki yıl sürdürdüğü evlililiğini geride bıraktığımız yıl sonlandırdı. O andan itibaren işlerine hız veren Merve Boluğur birkaç ay önce kozmetik sektörüne giriş yaptı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç kadın paylaştığı selfielerle de büyük beğeni alıyor. Boluğur’un geride bıraktığımız günlerde yaptığı bir paylaşımsa onun kısa bir süre önce anne olan Kylie Jenner’a benzetilmesine yol açtı. Televizyon programlarıyla ünlenen Kim Kardashian’ın kız kardeşi olan Kylie’ye benzetilen Merve Boluğur’a yapılan; ‘Yok artık! Merve Jenner’ yorumu da beğeni aldı.