Ata Demirer: Ahlaksızın çektiği fotoğraf...

Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Hürriyet gazetesinin magazin ekinde hakkında çıkan haberle ilgili açıklamada bulundu.

Hürriyet’in haberinde “Ata Demirer geçen cuma günü Bozcaada’da genç bir kadınla görüntülendi. El ele geldikleri restoranda yemek yiyen çift, mekandan 2 saat sonra ayrıldı” ifadeleri yer aldı.

Ata Demirer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberin gerçek dışı olduğunu belirterek “700 yıllık dostumla yemek yerken işgüzar ve ahlaksız bir turistin çektiği fotoğraf kaynak olarak kullanılmıştır” dedi.

İşte o mesaj: