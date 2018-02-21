Bir dönemin yıldızıydı! Şimdi...

Komedi Dans Üçlüsü adlı grupla bir dönem gönüllerde taht kuran Murat Akkaya, yaşamını İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor... Murat Akkaya: "Tiyatro sahnesinde ve taksi durağında kendimi çok mutlu hissediyorum. Taksi şoförlüğünün çok farklı bir meslek olduğunu da yapmaya başlayınca öğrendim" dedi.

ODTÜ'deki öğrenciliği sırasında dansa gönül veren Akkaya, 1986 yılında Erol Köse ve Hakan Rullas ile Komedi Dans Üçlüsü adlı grupta yer aldı. Dönemin ünlü şarkılarını kendilerine özgü dans ve koreografiyle birleştiren grup, sahne şovlarıyla kısa sürede herkesin gönlünde taht kurdu.

Grup üyeleri, müzik albümüne imza attı, Anadolu'nun birçok kentinde hayranlarıyla buluştu.

1998 yılında ailesinin yaşadığı İzmir'e dönme kararı alan ve burada da farklı sanatçılarla sahneye çıkan Akkaya, bu süreçte tiyatroyla da ilgilendi.

Komedi Dans Üçlüsü adlı grupla bir dönem gönüllerde taht kuran Murat Akkaya, yaşamını İzmir'de taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor.

Taksi durağındaki mesai arkadaşlarının "dansçı Murat" diye seslendiği Akkaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.