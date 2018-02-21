Ümit Karan umduğunu bulamadı

'Survivor 2018'de her geçen gün yarışmacılar açlık hissini biraz daha yoğun yaşıyor. Son ödül oyununu kaybeden All Star'da Ümit Karan'in, balık tutma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Eski milli futbolcu, "Denize çıktım ama sıfır balık. Zift karanlık zaten. Daldım ama hiçbir şey gözükmüyor, çok dalga var. Deniz sakinleştiği zaman tekrar şansımı deneyeceğim ama şu an sıfır balık" şeklinde konuştu.



Elinde zıpkınla denizden çıkan Ümit Karan, takım arkadaşı Murat Ceylan'ın "Kayalara yaklaşsaydın" sözlerine, "Yok, hiç balık yok" karşılığını verdi.