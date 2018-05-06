Beren Saat’siz aile kutlaması

Etiler’deki Da Mario adlı mekanda yapılan kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı. Gecede Beren Saat’in olmaması dikkat çekti. Gece sonunda Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Ünlü şarkıcı, “Yakında bir bombam var” diyerek VIP aracına bindi.