6 Mayıs 2018 10:57

Beren Saat’siz aile kutlaması

Beren Saat’siz aile kutlaması
Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, önceki akşam kız kardeşleri Canan Doğulu’nun doğum gününü kutladı.
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Etiler’deki Da Mario adlı mekanda yapılan kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı. Gecede Beren Saat’in olmaması dikkat çekti. Gece sonunda Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Ünlü şarkıcı, “Yakında bir bombam var” diyerek VIP aracına bindi.

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