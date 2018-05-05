Adriana Lima: Yanıma yerleş Metin

New York'ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 11 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'nın kariyeri için önemli bir girişimde bulundu.

New York'ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 11 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'nın kariyeri için önemli bir girişimde bulundu. Lima, Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi



Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile sevgilisi Türk yazar Metin Hara'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.



New York'ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 11 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'nın kariyeri için önemli bir girişimde bulundu.



Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Lima, Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.



Adriana Lima'nın ünlü arkadaşlanna da, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Sürpriz ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten ilk olarak Metin Hara, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı modelin akrabalarıyla ABD’de tanışmıştı.



O görüşmenin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bu kez Lima, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Türkiye’ye gelmişti.



Lima, Türkiye'ye dönen sevgilisi Metin Hara'ya sosyal medyadan seslenmişti. Ünlü model Metin Hara ile yer aldıkları bir fotoğrafı, "Sen benim kralımsın" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.