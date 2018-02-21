Yeşim Salkım’dan cüretkar sahneler

2005 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrolde Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı ‘Eğreti Gelin' filmi çok konuşulmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın cüretkar sahneleri filmin önüne geçmiş, sinema tarihimizin kilometre taşlarından biri olmuştu. Yakın zamanda Yeşim Salkım'ın başrolünde oynayacağı ‘Eğreti Gelin Ladik' vizyona girecek.

TANITIMI YAYINLANDI

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın başrolde oynadığı “Eğreti Gelin Ladik” filminin tanıtımı yayınlandı. Salkım'ın cesur sahneleri fragmana damga vurdu. Ünlü şarkıcının bir kadınla öpüştüğü sahneler de tanıtımda yer aldı. Salkım daha önce basına yansıyan bu sahne için “O sahnede lezbiyen bir ilişki yok. Sadece ölen bir kadının veda sahnesi” yorumunu yapmıştı.

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç’in yönettiği film, 2015’te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan’da vizyona girecek. Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı ‘Eğreti Gelin’de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.



