Tuğba Ekinci'den taciz açıklaması

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti. Kendisini bugüne dek kimsenin taciz etmediğini savunan Ekinci, "Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu" ifadesini kullandı.

Posta 'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, “Zengin bir kadın mısınız?” sorusuna, “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep. Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım. Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük. Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar” yanıtını verdi.

“Tacize uğradınız mı hiç?” sorusunu da yanıtlayan Ekinci, “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir” ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci ile İbrahim Tatlıses arasında bu diyalog ses getirmişti.