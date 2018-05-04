Erdoğan’dan ‘Üniversiteleri bölme’ açıklaması!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen Gençlik Festivali’nin açılışına katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. 13 üniversitenin bölünmesine yönelik kanun tasarısını değerlendiren Erdoğan, “İstanbul Üniversitesi’nin şu andaki öğrenci kapasitesi 105 bin. Bu 105 bine varan kapasite kaliteyi düşürüyor. Kaliteyi düşürdüğü için bir YÖK’te bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz YÖK bana bağlı. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da burayı bölebiliriz dedik. Fakültelerdeki öğrenci sayısı esas alınarak bir bölünme yapılacak. İlk Çapa Tıp’ın ismi İbn-i Sina olsun dedik ama tepki aldık. Sonra bir toplantı yaptık. Cerrahpaşa’yı ayırmaya karar verdik. O ikisinin de öğrenci kapasitesi 50-52 bin civarına geldi. Şimdi böyle bir noktaya geldiler. Ama her ikisinde de İstanbul Üniversitesi adı var. Hatta logosunu da kullanma konusunda çalışmalar yapılıyor” dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosu

Tasarıyı İstanbul Üniversitesi örneği üzerinden anlatan Erdoğan, bölünmesi planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Dişhekimliği ve Eczacılık fakültelerinin İstanbul Üniversitesi’nin adını ve logosunu kullanacaklarını bildirdi.