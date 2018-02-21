Oktay Kaynarca, Deniz Çakır'la aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Oktay Kaynarca, geride bıraktığımız gün görüntülendiği bir AVM'de Deniz Çakır'ın 'Biz Oktay'la sadece arkadaşız' şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Uzun bir zamandır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Deniz Çakır’la birlikte boy gösteren Oktay Kaynarca muhabirlerin ‘Aşk’ sorularına yanıt verdi.

Bir dönem son derece samimi görüntüler sergileyen ikili şimdilerde geçmiş hakkında fazla yorumda bulunmak istemezken, Kaynarca da dizideki partneri Deniz Çakır’ın geride bıraktığımız günlerdeki söylediklerini doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

Muhabirlerin Deniz Çakır’ın ‘Sadece arkadaşız’ sözlerini kendisine hatırlatması üzerine Oktay Kaynarca: “Deniz’le set arkadaşıyız, uzun senelerdir birlikte çalışıyoruz… Aynı ortam içerisindeyiz ve ikimizin arasında da arkadaşlıktan başka bir şey beklenmez, Deniz doğru söylemiş” yorumunda bulundu.