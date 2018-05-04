Murat Yıldırım'dan eşine milyonluk jest!

Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani’yle Nişantaşı’nda görüntülendi. Çok mutlu görünen çift, yeni evleri hakkında açıklama yaptı.

Beykoz’da 16 milyon TL’ye aldığı konuşulan lüks eviyle ilgili sorulara Yıldırım, “Şehirden uzaklaşmak istediğimiz için oraya yerleştik. O evi eşime hediye aldım” yanıtını verdi.