Beykoz’da 16 milyon TL’ye aldığı konuşulan lüks eviyle ilgili sorulara Yıldırım, “Şehirden uzaklaşmak istediğimiz için oraya yerleştik. O evi eşime hediye aldım” yanıtını verdi.
4 Mayıs 2018 12:12
Murat Yıldırım'dan eşine milyonluk jest!
Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani’yle Nişantaşı’nda görüntülendi. Çok mutlu görünen çift, yeni evleri hakkında açıklama yaptı.
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