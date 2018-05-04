Gökdeniz Karadeniz son noktayı koyuyor

Rusya'nın Rubin Kazan takımında 2008 yılından bu yana forma giyen futbolcu Gökdeniz Karadeniz, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

38 yaşındaki futbolcu, bugünkü basın toplantısında, "Bazen insan bir şeyler söylemek, bir şeyler anlatmak ister ama kelime bulamaz. 10 yıl boyunca Trabzonspor'da oynadım, bu fırsattan yararlanarak Türk futbolseverlere teşekkür etmek istiyorum. Burada, 10 yıl boyunca gururla Rubin formasını taşıdım. Kulüp ve şehir beni çok iyi karşıladı. Kazan'ın benim için ikinci evim olduğunu her zaman söyledim, şimdi de söylüyorum. Futbolculuk kariyerimin son 2 maçı. Ufa'ya karşı oynayacağımız maç, evimizdeki son maçım olacak" dedi.

Karadeniz, "Bu anın bu kadar zor olacağını düşünmezdim" ifadesini kullandı.