‘İmar barışı’nda flaş gelişme

ÖZHASEKİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki seçimden hemen önce getirilen imar affı hakkında açıklamada bulunmuştu.

Özhaseki, “İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutulabiliriz” dedi.

AKP'den imar barışı hamlesi

Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrası imar affını da içeren 22-24 milyar maliyetli bir paket açıklamış ve “İmar problemleri için imar barışı getiriyoruz” demişti. Bakan Özhaseki ise dün yaptığı açıklamada imar affı ile birlikte belediyelere kentsel dönüşüm için 3 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi kullandırılacağını açıklamıştı.