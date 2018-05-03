Göğüs ucu görünen fotoğraf paylaştı, sansüre isyan etti

Aleyna Tilki, kendisini eleştirenlere şaşkına çeviren bir story paylaşımıyla cevap verdi.

Sadece göğüs ucu görünen üzeri bulanıklaştırılmış bir kadın görselini sosyal medya hesabından paylaşan sansasyonel şarkıcı, eserin kime ait olduğunu da takipçilerine sordu.

Ekrana çıkmaya, tanınmaya başladığı ilk günden bu yana sıra dışı haberlerle gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez de sosyal medya hesabının story bölümünden ilginç bir görsel paylaştı.

Doğal davranışlarını eleştirenlere bu paylaşımıyla cevap veren Tilki, “Hiçbir hakareti hak etmeyen, son derece normal olan doğallığıma dil uzatanlara ithafen, insanların tüm benliklerini sansürlemeye kalkanlara, popüler dünyaya inat, benliğim hariç her şeyi sansürlemeye hazırım” yazdı.

Tilki’nin paylaşımında sadece göğüs ucu görünen tamamen sansürlenmiş bir kadın bedeni görünürken, genç şarkıcı, fotoğrafı bir sanat sitesinde gördüğünü, eserin sahibini bulamadığını belirtti ve sanat severlerden kim olduğunu öğrenme konusunda yardım talebinde bulundu.

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