Kovulduğu mekanı aldı, sosyetenin diline dolandı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü “Kapıdan kovulduğu mekanı kiraladı!” başlıklı yazısında, “Duymuşsunuzdur; kızının babası Acun Ilıcalı ile yıllardır hayalini kurduğu izdivacı, Eylül'de gerçekleştiren Şeyma Subaşı, Bebek'te sağlıklı gıdalar satacağı bir mekan açma hazırlığında. Şu sıralar sosyetede top 10'daki bir numaralı dedikodu ise, Subaşı'nın kafesini açacağı yer!” bilgisini verdi.

“Meğer Subaşı, Ayşe Kucuroğlu'nun mekanı Happily Ever After'ın bir süre önce boşalttığı deniz tarafındaki yerini kiralamış!” diyen Bülent Cankurt, olayın ayrıntılarını şöyle anlattı:

İÇERİ ALINMAYINCA ÇOK KIZMIŞ

“İşte Subaşı'nın sosyetenin diline dolanma nedeni de, özellikle bu mekanı tercih etmesinden kaynaklanıyor!

Çünkü yaklaşık 2.5 yıl önce Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile bir şeyler yiyip içmek için Happily Ever After'a gitmiş.

Ancak o sırada mekanda, o dönem hâlâ Acun Ilıcalı ile evli olan Zeynep Yılmaz oturuyormuş. Ayşe Kucuroğlu da, bir tatsızlığa mahal vermemek adına Şeyma Subaşı'nı içeri almamış. Subaşı, bu duruma çok bozulmuş. Hatta sosyetede konuşulanlara göre, Kucuroğlu'nun telefonunu bulan Subaşı, 'Gün gelir bunun hesabını sana sorarım' diye mesaj atmış!

İşte, kiralayabileceği o kadar çok mekan varken, orada ısrarcı olmasının nedeni de buymuş. Şeyma Subaşı, demek ki bu kadar kinciymiş!!!”