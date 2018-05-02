Özge Özpirinçci'den cevap gibi fotoğraf

Önceki gün eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda adı geçen Özge Özpirinçci cevap gibi bir paylaşım yaptı...

Neslişah Alkoçlar'ın eşiyle paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden, 'Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız' yorumu gelmişti. Bunun üzerine çok sinirlenen Alkoçlar, takipçisine sert cevap vermişti.

Neslişah Alkoçlar'ı çıldırtan Özge Özpirinçci yorumu

Bunun üzerine, Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ile aşk dolu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, adeta çıkan haberlere 'Ben sevgilimle mutluyum' cevabını verdi.

İşte o fotoğraf: