Geceyi Cem Yılmaz'la geçirdi, heyecandan kaza yaptı

MUSTAFA KIZGINYÜREK - SÖZCÜ - Cem Yılmaz'in evinden öğlen saatlerinde çıkan Defne Samyeli, "Cem Bey'le beraber misiniz?" sorusuna "Arkadaşlar komik oluyorsunuz" şeklinde yanıt verdi. Otoparktan çıkmakta zorlanan Samyeli, çıkarken sokakta bulunan başka bir araca çarptı. Araçta ufak çaplı hasar oluşurken Defne Samyeli'nin tedirgin davranışları dikkat çekti.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, Samyeli’yi önceki gün Levent’teki evinde misafir etti. Geceyi Cem Yılmaz’ın evinde geçiren Defne Samyeli, otomobilini ünlü komedyenin villasının otoparkına saklayıp evde olduğunu gizlemeye çalıştı.

Öğle saatlerinde sırt çantası ile evden çıkan Cem Yılmaz, Samyeli ile ilgili sorulara enteresan bir açıklama yaptı. “Benden açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama konuşmayacağım” diyen Yılmaz, “Defne Samyeli’nin Mercedes arabası sizin garajınızda duruyor. Ne diyeceksiniz?” diye soran gazetecilere şu karşılığı verdi: “Bizim evde Mercedes tamircisi var, arada arkadaşlarımız getirir arabasını bırakır tamire, yarın da Ozan Güven Mini Cooper’ını bırakacak”…

Defne Samyeli Yılmaz’ın evinden çıkarken kaza yaptı.