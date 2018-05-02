Evlilik bitti, aşk bitmedi

Oyuncu çift Tolga Güleç ile Yeliz Şar 2012 yılında evlenmiş, 5 ay önce de sürpriz bir kararla boşanmıştı. Ayrı geçen zamana rağmen çift arasındaki aşk bitmedi.

Tolga Güleç, Yeliz Şar ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına Nazım Hikmet'in 'Ne muazzam şey seni sevmek!' şiirini not düştü.

"Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden..."