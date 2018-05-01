Buse Varol ile Alişan çifti o görevi Nihat Hatipoğlu'ya verdi

Bu hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan Buse Varol ve Alişan, imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı.

6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ve Alişan düğün öncesi imam nikahlarını kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.

NİHAT HATİPOĞLU KIYDI

Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na imam nikahı kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı.

700 BİN LİRA HARCADI

Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

BALAYI RAMAZAN AYINDAN SONRA

Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.