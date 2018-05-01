Ünlü müzisyen evinde ölü bulundu

Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini piyasaya çıkararak meşhur olmalarına katkıda bulunan ünlü müzisyen Galip Kayahan, Yeşilköy'deki evinde ölü bulundu.

Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan 66 yaşındaydı. Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen Kayıhan'ın vefat haberini şarkıcı Onur Akay duyurdu.

CANSIZ BEDENİNE İKİ GÜN SONRA ULAŞILDI

Ünlü müzisyenin cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldığını belirten Onur Akay, "Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı Yeşilköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar. Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA İSMİ ZİRVEYE TAŞIDI

Galip Kayıhan, Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhur olmalarına katkıda bulunmuştu.

GALİP KAYAHAN KİMDİR?

1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik okulunu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. Ebru Gündeş, Burcu Güneş, Ciguli, Ziynet Sali gibi ünlü isimlerle de çalıştı.