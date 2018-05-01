Neslişah Alkoçlar'ı çıldırtan Özge Özpirinçci yorumu

Neslişah Alkoçlar paylaştığı fotoğrafın altına eşi Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci ile ilgili yapılan yoruma tepki gösterdi.

Engin Altan Düzyatan ve oyuncu sevgilisi Özge Özpirinçci beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu.

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına ‘her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak’ mesajını yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de yapıldı.

Bir takipçisi ‘Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız.’ mesajını yazınca Neslişah Alkoçlar’ı çok kızdırdı.

Alkoçlar, kötü yorumda bulunan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; ‘Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız…’