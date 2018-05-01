Ünlü oyuncu 13 milyon TL zarar etti

Burak Özçivit, son olarak şarkıcı Murat Boz ile ‘Kardeşim Benim 2' filmi için kamera karşısına geçmişti.

Sözcü'nün haberine göre; büyük emeklerle çekilen filmden istediği başarıyı elde edemeyen yakışıklı oyuncu, 6 Nisan'da vizyona giren ve ortak yapımcılığını üstlendiği ‘Can Feda' filmiyle de başarısız olunca ciddi şekilde maddi zarara uğradı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre; Burak Özçivit’in, yakın çevresine, “Bu film beni çok yıprattı, yaklaşık 13 milyon TL zarar ettim, 1-2 seneye kendimi ancak toparlarım” dediği öğrenildi.