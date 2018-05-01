Çukur reyting yükseltmek için ünlü oyuncuya teklif götürdü

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, son dönemlerde yaşadığı reyting kaybını güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrardan yukarı çıkarmanın planlarını yapıyor.

SON HAFTALARDA REYTİNGLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bu sezona damga vuran dizilerin başında gelen Çukur, birkaç hafta öncesine kadar reytinglerde zirveyi kimseye bırakmazken son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Son reytinlerde Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün arkasında kalan Çukur yeniden atağa geçmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler almayı hedefliyor.

SERENAY SARIKAYA'YA TEKLİF GÖTÜRDÜ

Ucankarga adlı hesabın iddiasına göre, Çukur dizisinin düşen reytinglerini tekrardan yukarı çıkarmak için güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.