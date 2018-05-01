Saadet Partisi bugün açıklıyor

24 Haziran’daki seçimler öncesinde gözlerin çevrildiği Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak. Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, saat 10:00 başlayacak tanıtım toplantısına, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler de davet edildiği belirtildi.

‘Seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ve titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare, görüşmeler neticesinde adayın belirlendiğini’ belirten Saadet Partisi, adayını 1 Mayıs’ta açıklayacağını duyurmuştu. TBMM’de temsiliyeti bulunmayan Saadet Partisi, aday gösterebilmek için 100 bin imza toplayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumartesi günü Seçim 2018 Atılım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Gül: Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti’nin ‘ortak adayı’ olabileceği uzun süre konuşulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından ‘aday olmaması’ ricasıyla ziyaret edildiği iddia edilen Gül ise cumartesi günü yaptığı açıklamada ismini Karamollaoğlu’nun ortaya attığını savunarak, “Geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminden de talep gelince böyle bir sorumsuzluk göstermeyeceğimizi de ifade etmişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir” demişti.

Adaylık için kimlerin ismi geçiyor?

Saadet Partisi’nin üyelerine aday olması için sunduğu isimlerin şunlar olduğu iddia edilmişti:

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

- AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

"Partimiz, demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir"

Cumhurbaşkanı adayının duyurulmasına dair Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Saadet Partisi, 1 Mayıs Salı 10:00'da 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Cumhurbaşkanı adayını ilan edecektir. Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.

Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir."