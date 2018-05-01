Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından ilkini ünlüler takımı, ikincisini ise gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da adaya veda eden o isim.

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. İlk oyunu ünlüler takımı ikinci oyunuysa gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim.

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta her iki takımda birer oyun kazanarak adalarından bir kaç kişinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Yiğit Dikmen oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödül pideydi. Pideyi gören yarışmacılar adeta çığlıklara boğuldu. Eğlenceli parkurda oyun son ana kadar devam etti. Zorlu mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu ve ödülün tadını çıkardılar.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'dan yarışmacıları büyük bir sürpriz açıklaması geldi. Survivor'da bu yıl daha önceki sezonlarda hiç verilmemiş bir ödül verileceğini belirtti. Ödül oldukça büyük olacak ve bu sizi mutlu edecek diyen Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandırdı. Ödülün ne olduğu hakkındaki bilgi ilerleyen bölümlerde belli olacak.