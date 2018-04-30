Uğruna çırılçıplak poz vermişti; Hülya Avşar’a büyük şok!

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. Hülya Avşar, filminin afişi için çırılçıplak kamera karşısına geçmiş ve o pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, 27 Nisan’da vizyona girdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık filminin tanıtımını yaşayan Avşar gişede büyük şok yaşadı.

Hülya Avşar, film afişi için çıplak poz verdi

2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Hülya Avşar'ın sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.