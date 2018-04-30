Olay açıklama: Setlerde esrar sarılıp içiliyor

Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü gazeteci Çetin Yılmaz platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getirdi. Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti.

SELDA ALKOR: SİGARAYI YENDİM

Sigara bağımlılığını yendiğini anlatan Selda Alkor, “Günlük hayatımızda zaaflarımız var ve ben de sigara bağımlısıydım. Sigaranın zararlarını fazlasıyla gördüm, gerçek yüzünü anladım. Bir gün sigarayı yere attım ve ayağımla ezdim. ‘Sen beni öldüremezsin, ama ben seni söndürürüm’ dedim. 35 yıl sonra sigarayı bırakmak önemliydi. İnsan sabah kalkınca önce aynaya bakmalı, sonra kendine sorular sormalı. Yaratıcı olan bir çok insanın aşırı bağımlılıkları olduklarını biliyorum. Bir garip Selda Alkor olarak, kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

DABAK: SAĞLIKLI OYUNCU ADAYLARI İÇİN ÖZENLİ DAVRANMALIYIZ

Türk sinemasında alkol ve esrar üzerine bir dünya kurulduğunu söyleyen Asuman Dabak, bunun topluma yansımasını şu sözlerle anlattı:

“‘Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşan toplumda biz sanatçıların da payı var. Set ortamlarında o kadar çok esrar sarıp içiliyor ki, inanılmaz. Sosyal ortamda hepimiz alkol alıyoruz. Keyif veriyorsa sorun yok ama, alkol sonrası ertesi sabah sete vaktinde gidemiyorsanız, ezberinizi yapamıyorsanız bu işe dur demek gerekiyor. Oyun arkadaşınıza saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Bizim işimiz performans, alınan madde performansı düşürüyor. Benim üç tane oyunculuk atölyem var. Sağlıklı öğrenciler, oyuncu adayları yetiştirmek istiyorsak, o derecede özenli davranmalıyız. Duruşumuzu takip eden kitleleri görmezden gelemeyiz. Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız? İyi aktör olmanın yolu setin bir kenarında sigaralık sarıp içmekten geçmiyor. Bir barın köşesinde viski yudumlamak şöhret getirmiyor. Hepimizin sorumlu davranması lazım.”