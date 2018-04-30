Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Yılmaz da Kural'dan şikâyetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Cem Yılmaz, şikayet dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını, şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Prof. Dr. Orhan Kural'ın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Yılmaz'ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural'ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.