24 Haziran'da oyunun rengini açıkladı

Hükümete yakın Sabah gazetesinin Günaydın ekine konuşan Yaşar, "Cumhur ittifakını destekliyorum" dedi.

Yaşar şunları söyledi:

"Türkiye, 24 Haziran'da seçime gidiyor. Bir vatandaş olarak düşünceleriniz nelerdir?

Seçim kararını duyunca hem olacağı tarihin yakınlığı nedeniyle, hem de toplumun psikolojisi açısından çok sevindim.

Çünkü seçim dönemlerinin uzun olması maalesef ekonomi için hiç iyi değil. Referandumda kabul ettiğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de bir vatandaş, bir anne ve bir sanatçı olarak 'Cumhur ittifakını destekliyorum. Seçimle birlikte Türkiye'nin ekonomik açıdan da daha istikrarlı bir ortama gireceğine inanıyorum. Yerli ve milli siyasetçilerden oluşan bu ittifak ile ülke olarak çok daha güzel noktalara gideceğimizi umut ediyorum.

Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hem dünyada, hem de bölgede çok daha fazla güçleneceğini düşünüyorum.