'Namuslu görünmek kimlere kalmış?'

Oyuncu Serel Yereli çıktığı İtalya tatilinden üstsüz fotoğrafını Instagram sayfasında 'Yaşasın özgür Avrupa' notuyla paylaşmıştı.

Aralarında Demet Akalın ve Ebru Polat'ın da olduğu çok sayıda isim 22 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi. Sosyal medyada bir çok kişi 'Geri dönme' mesajları attı.

Serel Yereli kendisini eleştirenlere soyağacı fotoğrafı ile yanıt verdi. Yereli, şunları söyledi:

"30 göbek İzmirliyim , bir yere sahip çıkmak ya da ait olmak ne demek? Sülalem biliyor belli ki bu 1! 2.'si 'Yaşasın özgür Avrupa' demek , 'lanet olsun Türkiye demek değildir' :( , okuma-anlama konusundaki problemleriniz size bazı cümleleri hayal dünyanız ile tamamlamayı öğretmiş. Bir şeyi beğenirken diğerini de beğenebilir insan bunu biliyor muydunuz ???? Bence deneyin ! Instagramda ona buna salça olarak , huzursuzluk gerginlik çıkararak kendini ülkesi için işe yaramış hisseden herkes istediği kahramanlığı yapsın, yorumları kapatacak halim yok! Buyrun gösterin seviyenizi... Ama bütün köklerim bu memlekete aitken , gerçek bir Atatürk çocuğu olarak yetiştirilmiş ve izinden gitmek için elimden geleni yaparken, Avrupa'da müzik yapmaya çalışan , Türkiye'de ekmeğini yiyen biriyken , kim kimi kimin memleketinden kovuyor? Had, kitaplarda da yazmıyor ! Nereden öğreneceksiniz acaba? :) #namuslugörünmekkimlerekalmış"