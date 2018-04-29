Demet Akbağ ekranlara dönüyor!

Demet Akbağ ile Çok Aramızda, yeni sezonuyla yakında Show TV'de başlıyor.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı, sıra dışı içeriği ile merak uyandıran 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda', 6 bölümlük yeni sezonuyla, yakında Show TV'de başlıyor.

Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen çekimlerde, karada, havada, suda yaşanan her bir macerada Demet Akbağ da şakalarda rol alan oyuncuları an be an komuta merkezinden yönetiyor. Türkiye’nin bir çok ünlü ismine akla hayale gelmeyecek şakalar yapan ve adrenalini yüksek anlar yaşatan Demet Akbağ, ünlü isimlerin karşısına şakaların finalinde beklemedikleri anda çıkıyor.