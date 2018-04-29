Sıla'dan Ebru Gündeş'e: Sana yakışır

Daha önce iki beste verdiği Gündeş’e, bir şarkı daha verip “Bunu okumak sadece sana yakışır” dedi.

Sabah- Sıla, havalimanında karşılaştığı Ebru Gündeş’e ayak üstü jest yaptı. Daha önce iki beste verdiği Gündeş’e, bir şarkı daha verip “Bunu okumak sadece sana yakışır” dedi.

Daha önce iki şarkı vermişti

Sıla da Ebru Gündeş hayranı çıktı. Meslektaşına daha önce Oku Canıma ve Nerdeydin isimli iki şarkı veren Sıla, Gündeş'le geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda karşılaştı. İkili, birbirine sarılarak hasret giderdi.

Ücret talep etmedi

Görüşme sırasında Sıla, yaptığı yeni bir şarkıyı Gündeş'e armağan edip "Bunu okumak sadece sana yakışır" dedi. Sıla'nın hiçbir karşılık beklemeden verdiği şarkı için Gündeş teşekkür etti. Şarkı, sonbaharda dinleyiciyle buluşacak.