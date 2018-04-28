Turabi diskalifiye mi oluyor?

Survivor'da SMS sıralaması belli oldu. Dün akşam ilk kez yarışmacılara soru sorularak neden Survivor 2018'de oldukları soruldu. Kazanan karnıyarık ve mor oda ödülünün sahibi oldu.

Survivor 2018 yeni fragmanı heyecan yarattı. Survivor nefes kesmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın daha önce detaylarını paylaştığı büyük oylama sonlanmış oldu. Survivor’da büyük oylama sonuçları açıklandı mı? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Acun’dan büyük tepki gören Turabi diskalifiye mi olacak? İşte yeni fragman ve yeni bölüme dair ayrıntılar…

SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI

Acun Ilıcalı daha önce büyük finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti.

Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.

ACUN ILICALI’DAN TURABİ TEPKİSİ

Cumartesi akşamı yayınlanacak bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Fragmana yansıyan görüntülerde, kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl’a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oluyor. Tartışmada, Anıl’ı savunan Hakan, Turabi’nin küfürlerine maruz kalıyor.

Ilıcalı Turabi ile ilgili kararını bu akşam yayınlanacak yeni bölümde vereceğini ifade etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da dün akşam ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununda galip gelmek için tüm güçleriyle mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödülün sahibi olmak için büyük çaba sarf etti.

Kazanan gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?



Survivor’da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem’in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu.

Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Dün akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık olmuştu. Sahra böylelikle Survivor’a veda emişti.