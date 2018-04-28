Gülse Birsel’den ‘Skolyoz’ eleştirileri yanıtı

Uzun bir aradan sonra senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisiyle ekranlara dönen Gülse Birsel, reyting sıralamasında üstlerde olan dizisiyle ilgili yorumları yakından takip ediyor. İyi ya da kötü yorumları çok önemsediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren Birsel’in son paylaşımı dizide geçen bir diyalogla ilgili yapılan eleştiriler üzerine oldu. Dizideki Şennur Teyze karakterinin sözleriyle skolyoz hastalarını rencide ettiğini söyleyen takipçilerine hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Gülse Birsel şunları yazdı: