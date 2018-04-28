Aleyna AVM’de esir kaldı!

Geride bıraktığımız mart ayının son günlerinde 18 yaşına giren ve bunu dostlarının düzenlendiği bir partiyle kutlayan Tilki, sonrasında verdiği Bostancı konseriyle hayranlarıyla buluşma fırsatı yakalamıştı. Aleyna Tilki, şimdilerde yoğun bir konser maratonuyla koşturuyor. Özellikle çok sayıda minik hayranı bulunan Tilki zaman zaman bu hayranlarına günlük koşturması içinde denk geliyor.

Alışveriş için gittiği bir AVM’de kendisini tanıyan hayranlarıyla birlikte selfie çeken ve yine çektiği kısa videoları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki hayranlarının ilgisine karşılıksız kalmayınca tüm işlerini bırakmak zorunda kaldı. Fotoğraf ve imza isteklerini reddetmeyen Aleyna Tilki o anlardan yaptığı paylaşımın üzerine ‘AVM’de esir kaldım’ şeklinde esprili bir not bırakmayı da ihmal etmedi.