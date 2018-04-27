Takipçisi Pınar Altuğ'u çıldırttı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir takipçisine çok kızdı. Ünlü oyuncu tepkisini "Hadsiz" diye yazarak gösterdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i Pınar Altuğ, köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından ‘Lokumum’ notuyla paylaştı. Çok sayıda beğeni alan bu paylaşımın altına yapılan bir yorum, deyim yerindeyse güzel oyuncuyu çıldırttı.

“BU SAMİMİYET NEREDEN GELİYOR HADSİZ”

Pınar Altuğ, “Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar. Sizin ünlünüzü de ünsüzünüze de lanet olsun bee” notunu yazan takipçisine “Pardon bu samimiyet nereden geliyor? Hadi hadsizsiniz onu anladık da” yazarak sert bir cevap verdi.

İşte yapılan yorum ve Pınar Altuğ’un cevabı;