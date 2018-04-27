Ünlü DJ ölü bulunmuştu; ailesinden açıklama geldi

İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin Umman'da hayatını kaybetmişti. Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtmişti.

Avicii'nin ölüm nedeni merak konusu olmuştu, konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Ünlü DJ'in ailesi, çocuklarının ölüm sebebinin intihar olduğunu duyurdu.

Müzik dünyasının en başarılı DJ'leri arasında yer alan Avicii'nin 8 milyondan fazla sosyal medya takipçisi var.