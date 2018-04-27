Metin Hara'dan 'kadına şiddet' yorumu

Özlem Gürses’in bu haftaki konuklarından biri olan Metin Hara, programa özel açıklamalarıyla ekrana gelecek. Metin Hara, Adriana Lima ile ilişkilerinin magazin gündeminde yer alması hakkında “Bu konuda zor bir dönem yaşadık, bana göre kadına göre şiddetin alâsı yaşandı. Algımız kadının ya satın alınabilir bir meta ya da kandırılabilir bir av olduğu üzerinden ilerliyor. Bizim kadına karşı algımız böyle olursa, bu algı köşeyi döndüğünde kadına kurşun oluyor, saygısızlık oluyor.” dedi.

Bana Baştan Anlat, yeni bölümüyle 29 Nisan Pazar akşamı saat 22.30’da teve 2’de.