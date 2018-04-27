Söz dizisine hangi ünlü şarkıcı konuk oluyor?

Yapımını ‘TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisine sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Söz'ün Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan sürprizlerle dolu 44. bölümünde ünlü şarkıcı Ece Seçkin, seyirci karşısına çıkıyor. Söz için kamera karşısına geçen güzel şarkıcı, dizide Ece Seçkin olarak rol alacak.

Dizide yine ünlü bir şarkıcı olarak seyirciyle buluşacak olan Seçkin, gizli bir operasyonda olan Karabatak ile tesadüfen yolu kesişecek. Hiç beklenmedik bir anda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Nazlı ve Karabatak'ın ilişkisinde yanlış anlaşılmalarla dolu büyük krizler yaşanmasına neden olacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz sürprizlerle dolu 44. bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'da Star TV'de.