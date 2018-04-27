Arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Aslıhan Doğan’la evli olan Arda Turan, baba olacağını öğrenince kendini ödüllendirdi.

Aslıhan Doğan’la evli olan Arda Turan, baba olacağını öğrenince kendini ödüllendirdi. Turan'ın yeni aracının değeri 2 milyon TL.



Baba olmaya hazırlanan Medipol Başakşehir’de top koşturan Arda Turan, kendini ödüllendirdi.

Akşam Life'ın haberine göre; Aslıhan Doğan’la evlendikten sonra Çubuklu Vadi Konakları’na taşınan Turan, servet yatan garajına yeni bir lüks araba daha ekledi.

Garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1, 2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 araçları bulunan Turan, bu kez 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo satın aldı.