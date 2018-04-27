Yeşilçam ustaları birbirine girdi!

İSMAİL BAYRAK - HURRİYET/ ‘Yalnız Hayaller Kaldı’ filminin yapımcısı ve oyuncusu Mahmut Cevher, “Filmden para almadım” diyen eski arkadaşına sert sözlerle yüklendi. Perihan Savaş ise “Bu dostluğun karşılığı bu muydu” cevabını verdi.

Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın, yapımcılığını ise Cevher Filmcilik’in üstlendiği “Yalnız Hayaller Kaldı” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu ünlü aktör Mahmut Cevher, önceki gün katıldığı bir programda rol arkadaşı Perihan Savaş için, “Yeterli bütçemiz olmadığı için filmin gerekli tanıtımlarını yapamadık. Perihan tanıtım için birlikte yapmamız gereken hiçbir programa katılmadı” açıklamasında bulundu.

‘Son kuruşuna kadar ÖDEDİM’

Cevher, şöyle devam etti: “Ne dostluğumuza ne de kendi oynadığı filme sahip çıkmadı. Telefonda bile konuşamadık, bana mesaj attı ve çok meşgul olduğunu söyledi. Ben de ona şu cevabı verdim; ‘Filmle ilgili hiçbir tanıtıma gelmedin. Seni Allah’a havale ediyorum. Sittin senelik dostluğumuzun karşılığı bu olmamalıydı…’ Filmi kendi imkanımla çektim, ‘fiyatını 20 bin lira yapar mısın ve ücreti sana gişeden ödeyeceğim’ dedim. Kendisi ‘tamam’ dedi. Ancak galadan önce kendisine bir şeyler oldu. 5 Nisan’da galaya geldi, fotoğrafa girmedi. Telefonlara çıkmıyor. Duydum ki ‘para pul talep etmedim ona destek olsun diye oynadım’ demiş. Filmin bütün parasını ekibe son kuruşuna kadar ödedim.”



‘BEŞ KURUŞ ALMADIM’

Yeşilçam’ın ünlü aktristi Perihan Savaş, Mahmut Cevher’in iddialarına şöyle yanıt verdi: “Evet yoğun set programından dolayı bazı davetlere katılamadım ama galaya ve gala öncesi çağırdıkları röportajlara katıldım. Bu agresif tutuma anlam veremiyorum ki, tek bir telefonu ile ‘tamam geliyorum’ demiştim. Hiç para pul konuşmadan hatta beş kuruş almadan sırf hatırı için. ​Bu dostluğun karşılığı bu muydu? Filmi gündeme getirmek için bana atıyorsan at be güzelim.”