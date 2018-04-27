Ümit Karan çıldırdı, üstlerine yürüdü!

Survivor’da dengeler değişti. Gönüllüler takımı Ünlüler takımını alt etmeye devam ediyor. Gönüllüler takımının sürekli kazanması ile Ünlüler takımında açlık, gerginlik ve kaybetmenin getirdiği üzüntü sonucu tartışmaları da beraberinde getirdi. Ümit ile Turabi, Gönüllüler takımına sert tepki gösterdi.

ÜMİT KARAN ÇILDIRDI, KARŞI TAKIMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Oyun sırasında Ümit Karan’ın elinin tahtaya değmesi Gönüllüler takımının ‘değdi’ diye bağırması üzerine Ümit Karan çıldırdı “Nereye değdi be!” diye bağırmasına neden oldu. Gönüllüler takımındaki kadınlar bu tepki üzerine geri çekildi.

Ünlüler: 8 Gönüllüler: 10 Ödül Gönüllüler takımının oldu.

Ödül Gönüllüler takımı olunca Ünlüler’den Merve ile Elif gözyaşlarına boğuldu. Ümit Karan arkadaşlarına sarılıp teselli etti.