Survivor'da elenen belli oldu

Survivor 2018'de heyecan doruk noktasına çıktı. TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2018'de ilk elenen isim resmen belli oldu.

Survivor'da elenen bir ismin belli olmasının yanı sıra bir de diskalifiye sürprizi yaşandı. İşte Survivor 2018 8. bölümde ödül oyununu kazanan takım, elenen ve diskalifiye edilen isimler...

Surivor'da 8. bölüm büyük heyecana sahne oldu. Survivor'ın 8. bölümünde ödül oyununu hangi takımın kazandığı ve zorlu yarışmaya veda eden ilk isim belli oldu.

SURVIVOR 8. BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Surivor'da ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ödül oyununu çok az bir farkla Gönülllüler takımı 10'a 8 kazanmayı başardı!

DİSKALİFİYE SÜRPRİZİ!

Survivor'da eleme gecesinde bir de diskalifiye sürprizi yaşandı. Survivor'da Acun Ilıcalı, Gamze'nin rahatsızlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini ve yerine yeni bir yarışmacının dahil edileceğini açıkladı. Sevilen yarışmada Hakan Hatipoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor...

SURVIVOR 8. BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de ilk elenen isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında elenen isim Marcus oldu.

SURVIVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Her şeyi geride bırakıp Survivor'a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir; "Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman" Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYEBİLİR

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı yapımcı, "Gönüllüler takımı ile ilgili iki konu var. Birincisi Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. Yarın öbür gün gelmeyeceği kesin, hala kontrol altında. Gamze için de yarın (bugün) net karar verilecek. Survivor'a devam edememe ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.